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شاهد.. متحف سري لأبرز مقتنيات أباطرة المخدرات في المكسيك

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:26 م
متحف سري
متحف سري
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ياسمين سامي
نشرت فضائية يورونيوز تقريرًا عن متحف سري يضم أبرز مقتنيات أباطرة المخدرات في المكسيك.

وأوضح التقرير أنه بجانب الأسلحة والمجوهرات والأدوات المطلية بالذهب الخالص، يضم المتحف أيضًا تشكيلة من أغرب مقتنيات تجار المخدرات مثل أسد محنط وتمثال يجسد المسيح.

وظهر بالفيديو ايضا مقتنيات ذهبية تبدو باهظة الثمن كان يمتلكها مهربي المخدرات في المكسيك.


وأشار التقرير إلى أن هذا المتحف شيده الجيش المكسيكي سريًا خاصًا لضم أبرز وأغلى مقتنيات أباطرة المخدرات الذين تم إلقاء القبض عليهم أو قتلوا خلال مواجهات مع الأمن.

ويبقى المتحف مغلقًا للعامة من الزوار إلى وقتنا هذا ، حيث انه يُستخدم لتعليم وتثقيف أفراد الشرطة في المكسيك عن عمليات تتبع واحتجاز تجار المخدرات في البلاد.


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