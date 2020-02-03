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برلمان

برلماني يطالب بتشريع قانوني ضد الأدوية غير المرخصة عبر السوشيال ميديا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:01 ص
الادوية الغير مرخصة
الادوية الغير مرخصة
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حسن رضوان

قال خالد حنفي عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة تمتلك مجموعة كبيرة من المفتشين المسؤولين عن هذه الأمور، مؤكدًا على ضرورة وجود تنظيم تشريعي صارم خاص بتداول الادوية غير المرخصة عبر السوشيال والقنوات الفضائية.


وقال "حنفي" في تصريحات لـ"صدى البلد"،  إن من المفترض أن تقوم وزارة الصحة والإعلام بوقف جميع الإعلانات الصادرة عن منتج أبلكس حفاظًا على صحة المواطنين.


وأكد النائب، أن أغلب هذه الادوية المتداولة عبر السوشيال مثل الفيس بوك وغيرها مثل القنوات الفضائية تقوم بعمل بجل الفايرس خامل ولا تقوم بالقضاء عليه نهائيًا، وذلك ما يلعب عليه اصحاب هذه المصانع الأدوية للسيطرة على عقول المرضى من أجل بيع المنتجات وجني الاموال بطرق غير شرعية.


وأكد عضو مجلس النواب،أنه سيقوم بتقديم طلب الاحاطة موجهة إلى كل من وزارة الصحة بشخصها ووزارة الإعلام لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له.

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