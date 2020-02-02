اللي عنده ضحكة زي ديه.. ليفربول يستعين بـ أغنية لعمرو دياب .. التفاصيل

نشرت الصفحة الرسمية لنادي "ليفربول "الانجليزي علي حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة النجم محمد صلاح.





واستعانت بـ اغنية للفنان عمرو دياب من خلال هذا التعليق علي الصورة :" اللي عنده ضحكة زي دية ، اللي جميع اهدافه مش عادية".





طرح النجم الكبير عمرو دياب برومو أغنية "عم الطبيب" وهي من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "سهران" المقرر طرحه 12 فبراير المقبل.





البرومو طرحه عمرو دياب عبر قناته بـ"اليوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.





وغنى الهضبة "عم الطبيب" لأول مرة لايف في حفله الغنائي الذي أحياه الجمعة الماضي في دبي ولاقت تفاعل كبيرا من قبل الجمهور.



