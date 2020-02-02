شيكو: بخاف أتفرج على أعمالي.. وتفاجأت بعرض «اللعبة» على منصة شاهد (حوار)

تقديمنا لـ«عطل فني» فى موسم الرياض جاء صدفة.. و«اللعبة» يتحمل أكثر من جزء

نخطط لعرض «عطل فنى» فى مصر.. ولن أتواجد فى موسم رمضان 2020

هشام ماجد سينفصل عني فى فيلمه القادم.. الارتجال قليل فى أعمالنا ونلتزم بالسيناريو

ورش الكتابة بتتفهم غلط.. وقبل «عطل فني» كنت أخاف من المسرح





أحب الكوميديا واتخذها طريقا لقلوب الجمهور، وأنطلق فى مسيرته وهدفه إضحاك الناس، ولا يعرف إذا خاض تجربة بعيدة عن الكوميديا سيترك بصمته فيها أم لا، ولكن الجميع أتفق على مهارته السينمائية، وقدرته على لفت إنتباه الجمهور، وظهر هذا فى عدد من الأعمال الناجحة التى قدمها شيكو فى مشواره الفني، منها «ورقة شفرة»، «سمير وشهير وبهير»، ومسلسل «خلصانة بشياكة»، وغيرهم.





وحاليا يعيش "شيكو" انتعاشة فنية، ويعرض له مسلسل اللعبة عبر أحد المنصات الإلكترونية، وعلى الرغم أن الكثيرين لا يتوقعون نجاح الأعمال المعروضة بعيدا عن التلفزيون وموسم رمضان، إلا أن الجميع التف حول لعبة شيكو وهشام ماجد وأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي.





كما تخطي شيكو خوفه ووقف على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية "عطل فني" التى عرضت فى موسم الرياض، وحققت ردود فعل قوية حتى أنهم مدوا فى عرضها يومين.





شيكو فى حواره لـ«صدى البلد» كشف لنا عن كواليس «اللعبة»، وهل من الممكن أن يرى الجمهور جزء ثان من العمل أم لا، كما تحدث عن رأيه فى من يهاجمون ورش الكتابة، بالإضافة إلى كواليس العمل فى مسرحية " عطل فني" وكيف شاركوا فى موسم الرياض.





هل كنت تتوقع النجاح الكبير لـ"اللعبة" خصوصا أنه يعرض على منصة إلكترونية؟





اللعبة دوختنا فكان من المقرر أن نعرض المسلسل العام الماضي، ثم قالوا فى رمضان، وتفاجئنا بعرضه على منصة "شاهد" الإلكترونية، فوجدت من يهاتفني ويخبرني أن البرومو رائع، وأنهم متحمسين للعمل، ولا أعرف متى حدث هذا، لأنهم لم يقوموا بعمل إعلان للمسلسل أو للمنصة نفسها.





ألم تتخوف من ظلم العمل في المشاهدة لعرضه على منصة إلكترونية؟





تخوفنا وقلنا أن العمل سيظلم ولم يشاهده أحد، ولكن رد فعل الجمهور فاجئنا، وجعلنا غير خائفين من أى شئ، وهذه المرة الأولى التى نقدم فيها مسلسل لايصلنا عليه أى رأى سلبي، فالجميع سعيد بالعمل ويتحدثوا عنه على وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.





الكثير من الجمهور قال إن العمل يستحق العرض في موسم رمضان.. كيف ترى هذا؟





عرض العمل على الإنترنت، جعلنا نخسر الجمهور الذي لا يشاهد سوى التلفاز، فأنا كنت أحب لو يعرض لكل الفئات، سواء فى موسم رمضان أو خارجه.





ما نسبة الارتجال فى المسلسل؟





نسبة الارتجال ليست كبيرة فأنا وهشام نلتزم بالسيناريو بنسبة كبيرة، من أجل ألا نخرج شيئا خاطئا فى الشخصية التى نلعبها، والتزامنا بالسيناريو يعطلنا فى الأعمال التى نتواجد بها لأننا نحاول أن نخرج السيناريو بنسبة 90% كامل.





هل ستكتفون بنجاح الجزء الأول من اللعبة أم سيكون هناك جزء ثان؟





الكثير من الجمهور يريدنا أن نقدم جزءا ثانيا من المسلسل، ولكن أنا لا أعرف إذا كان سيقدم بنفس القوة أم لا، وأعتقد أنه سيكون أقوي لأن فكرة المسلسل تتحمل أكثر من جزء، ونحن تمكنا من الشخصيات التى نلعبها فى العمل.





ماذا عن رأيك فى من يهاجمون ورش الكتابة؟





الناس فاهمة ورش الكتابة غلط، ومعتقدين أن كل فرد فى الورشة يكتب على هواه، وهذا غير حقيقي، فنحن نضع خط درامي للمسلسل كله، والمشرف على الورشة هو المسئول عن ترتيب المادة وضبطها، وحينما نتعاون أنا وهشام سويا فى الكتابة، نكون أسرع، ونخرج مادة ظريفة للجمهور، أما من يعملون بدون تنظيم، هذا مايجعل بعض المسلسلات تخرج بشكل غير منضبط، ولكن أنا أرى أن الورش أفضل فى العمل.





تواجدت فى موسم الرياض بمسرحية "عطل فني" وهي التجربة الأولى لك على المسرح فحدثنا عنها.





أنا طوال حياتي أخاف من المسرح، وبخاف أتفرج على أعمالي، مستحيل أن أشاهد مسلسل أنا متواجد به، حتى لو أهلي قاموا بتشغيله، لأنني لا أحب ان أشاهد نفسي، وذلك لخوفي من رد فعل من يرى العمل، وحينما ننظم عرض خاص لفيلم أقف خارجا ولا أدخل، وبعدها أسأل الجمهور ما رد فعلهم، لذلك كنت قلق جدا من تقديم مسرحية "عطل فني".





هل يتم التحضير للمسرحية قبل معرفتكم بمشاركتها في موسم الرياض؟





الأمر جاء صدفة، فحينما كنا فى موسم الرياض وجالسين مع المستشار تركى أل شيخ، تحدث عن المسرحيات المصرية المشاركة بموسم الرياض، وقال لنا اعملوا مسرح وعرض علينا التواجد فى الموسم، وحينما عدنا تحدث معنا أمير طعيمة وجلسنا أنا وهو وأكرم وهشام لنعمل على المسرحية.





متى يتمكن الجمهور من رؤية المسرحية فى مصر؟





نرتب بالفعل لعرضها فى مصر ولكن أنا وهشام لدينا بعض الالتزامات، فلم نقرر بعد متى يتم عرضها.





هل كنت متخوفا من رد فعل الجمهور على المسرحية؟





بالفعل تخوفت كثيرا ولكن التجربة ممتعة، ولم أكن أتخيل أن الأمر سينال إعجاب الجمهور بهذا الشكل، فالمسرحية حققت صدى كبيرا في الرياض، وتفاعل الحاضرين معنا على المسرح، وقبل ذهابنا إلى هناك، عرضنا المسرحية يوم فى مصر لأصحابنا وبدون ديكور من أجل أن نتدرب عليها.





ما حقيقة تقديم هشام ماجد فيلم بعيدا عنك؟





بالفعل سيتواجد فى فيلم بدوني، وأنا سأقدم فيلم بعيدا عنه، وبعدها سيجمعنا فيلم أخر.





ما مدى التوافق بينك وهشام؟





أنا وهشام متوافقان إلى حد كبير، وهذا بدأ من الجامعة، فأنا اسمى الحقيقى هشام، وكنت أجلس بجانبه، لكن كأي شركاء، يحدث بيننا العديد من المشاكل، وسرعان ما نعالجها.





لماذا لا تفكر فى تقديم أدوار بعيدة عن الكوميديا؟





أحب الكوميديا، وأحب أن أشاهدها، وأن أستمر فى تلك المنطقة، ولا أعرف إذا عرض عليّ سيناريو بعيد عن الكوميديا، هل سأوافق عليه أم لا؟ وإذا وافقت، هل سأقدم الدور بشكل مناسب أم لا.





ماذا عن مشاركتك في فيلم "ديدو"؟





العمل بطولة كريم فهمي وأنا أظهر من خلاله كضيف شرف فى مشهد واحد.





هل تتواجد فى موسم رمضان هذا العام؟





لن أتواجد فى رمضان هذا العام.