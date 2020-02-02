قاعات جديدة للمتحف.. التفاصيل الكاملة لجولة وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار في مطار القاهرة ..صور

قام الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار و الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بجولة ميدانية داخل مطار القاهرة الدولي،لتفقد المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة و الاثار ،والوقوف علي حالتها الراهنة و مدي كفاءتها لخدمة السائحين و الزائرين القادمين الي مصر، كما تفقدا القاعات الجديدة التي تم تخصيصها لإقامة متحفين للأثار داخل المطار.





جاء ذلك في إطار التنسيق والتعاون الدائم و المثمر بين وزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني من أجل تنشيط الحركة السياحية و الجوية الوافدة إلي مصر،وحضر الجولة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والاثار للشؤون السياحية و الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و عدد من قيادات الوزارتين





و في بداية الجولة تفقد الوزيران المكاتب السياحية التابعة لوزارة السياحة و الاثار ،حيث أوصي وزير السياحة و الآثار بدمج مكاتب الوزارة مع المكاتب الخاصة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي و الموجودة بالصالات المختلفة لمطار القاهرة الدولي بالاضافة الي تطويرها،و عمل تصميمات جديدة لها .





و رفع كفاءة الخدمات السياحية بها عن طريق توفير عدد أكبر من النشرات السياحية و الاثرية و شاشات عرض للأفلام الوثائقية الاثرية و السياحية لتعريف السائح بأهم المعالم الاثرية و الأماكن و الأنشطة السياحية الموجودة بالبلاد و ذلك لخدمة الزائرين القادمين الي مصر و المسافرين الذين يقضون فترة الانتظار المؤقت داخل مطار القاهرة الدولي.





كما تفقد د.العنانى و منار القاعات الجديدة التي سيتم تحويلها الي متحف للآثار داخل المطار بدلا من المتحف الموجود حاليًا. و قد تم الاتفاق علي تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبني الركاب رقم ٣ و الصالة الموجودة امام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبني الركاب رقم ٢.





و ذلك للترويج للسياحة الثقافية في مصر و جذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة.





وتم الاتفاق على توريد أول دفعة للمستنسخات الاثرية لتباع داخل منافذ الأسواق الحرة داخل مطار القاهرة الدولي خلال الاسبوع القادم و ذلك طبقا لبروتوكول التعاون بين شركة ميناء القاهرة الجوى والمجلس الأعلى للآثار، كما سيتم توفيرها أيضًا في منافذ الأسواق الحرة في مطارات شرم الشيخ و الغردقة كمرحلة ثانية





و أكد الوزيران علي التعاون المستمر و المثمر بين وزارتي السياحة و الاثار و الطيران المدني فهم كيان واحد يعملان في اطار استيراتيجية موحدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى .





ومن جانبه صرح منار أن هناك تنسيق فعال ومستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بمطار القاهرة، مضيفًا أن وزارة الطيران تحرص دائما على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي وبخاصة تشجيع الحركة السياحية الداخلية بمناطق الجذب السياحي حيث أن قطاعي الطيران والسياحة وجهان لعملة واحدة وأن التعاون بينهما يدفع إلى مزيد من التقدم فى المجالين وعائدات أكبر للدخل القومى





وعقب انتهاء الجولة اجتمع الوزيران لبحث ومناقشة العديد من الملفات المشتركة بين الوزارتين حيث استعرض الجانبان آليات التنسيق والتعاون خلال المرحلة القادمة، وناقشا خطة تشجيع السياحة الوافدة لمصر وتطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية بما يخدم المقاصد السياحية.



