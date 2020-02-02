AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

فريد واصل لـ صدى البلد: لا يصح أن يتكلم في الدين من ليس بمتخصص

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:46 م
الدكتور نصر فريد
الدكتور نصر فريد واصل مع محررة صدى البلد
Advertisements
يارا زكريا

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، إن أي باحث من حقه أن يجتهد ولكن بعد دراسة تامة وصحيحة لعلوم الشريعة واللغة وغيرها؛ مشيرا إلى أن الإسلام دين رجال العلم قبل الدين.

وأضاف «واصل» في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الإسلام  يحث على التخصص في العلم فيوجد متخصص في الطب ومتخصص في الشرع وآخر في الأدب؛ ولابد من وجودهم جميعًا لمصلحة العباد والبلاد، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يتكلم في الدين من ليس بمتخصص في علومه.

وأوضح أن من يزعم أن مناهج الأزهر يوجد بها أفكار تحث على التطرف ومن ثم يُربي أبناءه على هذا الفكر؛ خاطيء إلى يوم الدين ومدعوم من جهات فكرية ومادية خارجية تريد هدم الدول وليس المؤسسات الدينية فقط.

وأشار إلى أن تحصين الشباب ضد هذا التطرف يكون من التعليم الأساسي ومرحلة رياض الأطفال؛ فينشأ الطفل على الدين والأخلاق وحفظ حقوق الناس بما يناسب و مقتضيات العصر وضوابط علاقة الإنسان بالدين والدنيا من المتاح له  والمحظور عليه طبقًا لأحكام شريعته.

وأكد أن الإسلام ليس دين عقيدة فقط كما يدعي البعض، بل هو دين وشريعة ينظم حياة الإنسان، مبينًا: التراث عصارة علم وخبرات ومشكلات عاصرها العلماء فدونوها، وتفقهوا في علوم الدين والدنيا لمواكبة تطورات العصر، وحمل الأزهر على عاتقه حفظه والاجتهاد عليه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية بعنوان: "حياتك أمانة.. حافظ عليها"

خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التجديد.. رئيس مجلس الوزراء يكرم زقزوق ونصر فريد واصل

حاتم العوني لـ صدى البلد: التجديد في الفكر الإسلامي لا يقوم به سوى أهل الاختصاص

اليوم..قضايا المرأة والتراث الإسلامي ندوات الأزهر بمعرض الكتاب

علي جمعة: مفاتيح وشفرات التراث لا يستطيع حلها إلا الراسخون في العلم

حاتم العوني الأستاذ بجامعة أم القرى لـ صدى البلد: التجديد في الفكر الإسلامي مهمة المختصين .. أهل الغلو والفوضويون يستغلون بعض أخطاء التراث لخدمة أهداف إرهابية.. ويؤكد: لابد من تصحيح الخطأ بشفافية

ترشيحاتنا

إعلان جديد من منظمة الصحة العالمية عن كورونا.. وهذا ما قالته عن مصر

وداع مؤثر.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بعد ٢٣ عاما داخل النادي

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

اختل توازنه أم انتحر.. أصدقاء وجيران قتيل مدينة نصر: كان جدع وصاحب صاحبه.. فيديو وصور

قديس الفن.. جورج سيدهم تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه فأصيب بالشلل منذ 22 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟

منها العرقسوس والتوت.. أطعمة وأعشاب تعالج آلام المفاصل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الكرنب قبل الغذاء بنصف ساعة؟