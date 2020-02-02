فريد واصل لـ صدى البلد: لا يصح أن يتكلم في الدين من ليس بمتخصص

قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، إن أي باحث من حقه أن يجتهد ولكن بعد دراسة تامة وصحيحة لعلوم الشريعة واللغة وغيرها؛ مشيرا إلى أن الإسلام دين رجال العلم قبل الدين.

وأضاف «واصل» في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الإسلام يحث على التخصص في العلم فيوجد متخصص في الطب ومتخصص في الشرع وآخر في الأدب؛ ولابد من وجودهم جميعًا لمصلحة العباد والبلاد، مشيرًا إلى أنه لا يصح أن يتكلم في الدين من ليس بمتخصص في علومه.

وأوضح أن من يزعم أن مناهج الأزهر يوجد بها أفكار تحث على التطرف ومن ثم يُربي أبناءه على هذا الفكر؛ خاطيء إلى يوم الدين ومدعوم من جهات فكرية ومادية خارجية تريد هدم الدول وليس المؤسسات الدينية فقط.

وأشار إلى أن تحصين الشباب ضد هذا التطرف يكون من التعليم الأساسي ومرحلة رياض الأطفال؛ فينشأ الطفل على الدين والأخلاق وحفظ حقوق الناس بما يناسب و مقتضيات العصر وضوابط علاقة الإنسان بالدين والدنيا من المتاح له والمحظور عليه طبقًا لأحكام شريعته.

وأكد أن الإسلام ليس دين عقيدة فقط كما يدعي البعض، بل هو دين وشريعة ينظم حياة الإنسان، مبينًا: التراث عصارة علم وخبرات ومشكلات عاصرها العلماء فدونوها، وتفقهوا في علوم الدين والدنيا لمواكبة تطورات العصر، وحمل الأزهر على عاتقه حفظه والاجتهاد عليه.