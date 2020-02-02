بالصدفة.. العثور على آثار مصرية في إسرائيل.. صور





في واقعة غريبة، عثر أحد الإسرائيليين القاطنين مدينة عتليت في حيفا المحتلة على مجموعة من الآثار المصرية تحت الماء وذلك بالصدفة أثناء قيامه بالغطس هناك.





وقالت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية إن "رافي بهلول" وهو طبيب بيطري إسرائيل عثر على أحد الأحجار الفرعونية القديمة للغاية، حيث يعود تاريخها إلى عصر ما قبل التاريخ أي في الفترة ما بين 3400 و3200 قبل الميلاد.





وذكرت الصحيفة أن "بهلول" تواصل مع هيئة الآثار الإسرائيلية لفحص هذا الحجر، مشيرةً إلى أن سلطات الاحتلال قامت بانتشاله وتعكف في الوقت الراهن على تجهيزه في المتحف الإسرائيلي بالقدس المحتلة.





ولإسرائيل تاريخ طويل في نهب الآثار والتاريخ المصري، حيث عرضت هيئة الآثار الإسرائيلية في 2017 بقايا آثار لـ"مصنع بيرة" مصرى فى موقع بناء وسط تل أبيب يعود تاريخه إلى ما قبل 5000 عام أى خلال العصر البرونز.



