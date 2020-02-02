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أخبار البلد

مرتضى منصور يقدم أوراق ترشحه رسميا لمنصب نقيب المحامين

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:40 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حمادة خطاب
تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، منذ قليل، بأوراق ترشحه لمقعد نقيب المحامين، وذلك بمقر النقابة.

وقال منصور، إنه يتشرف بالتقدم لمنصب النقيب العام، الذى يعد من أهم المناصب فى مصر، ويكفى أن نقيب المحامين المصريين هو رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤكدا أن برنامجه الانتخابى يتلخص فى إعادة كرامة وكبرياء المحامين فى الأقسام والنيابات والمحاكم.

وأشار إلى أنه جدير بخوض انتخابات نقابة المحامين، فهو محامى نقض منذ أكثر من 30 عامًا، متابعًا: "أنا مش نازل الانتخابات ضد عاشور، وعايزين معركة انتخابية نظيفة".

كان مجلس نقابة المحامين، عقد اجتماعه الدورى لشهر يناير الجارى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، على رأسها الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد 15 مارس 2020، مشيرًا إلى أن باب التقدم بأوراق الترشح سيفتح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير.

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