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ترجمة للغة الإشارة.. انطلاق أول ندوة حول جهود الدولة في دعم أصحاب الإعاقات السمعية

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تنطلق الثلاثاء المقبل، أول ندوة مترجمة للغة الإشارة، حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع في حديثي الولادة وذلك بقاعة أحمد رجب، في مقر مؤسسة أخبار اليوم.  

تدور محاور الندوة حول شروط وضوابط زراعة القوقعة، ونتائج زراعة القوقعة، وتكاليف العمليات والجهات الداعمة، وأسباب الإصابة بالإعاقات السمعية، والجهود التي تبذلها الدولة لمساعدة فاقدي السمع، وخطوات الاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع في المواليد، إلى جانب إلقاء الضوء على احتياجات ذوي القدرات الخاصة من الصم والبكم، ودور الإعلام في حل مشاكلهم وكيفية تشجيع المجتمع على مساعدتهم ودعمهم.

يشارك في الندوة د.أحمد مصطفى عميد المعهد القومي للسمع والكلام والمشرف على مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع في المواليد، وتديرها الإعلامية أميرة منيسي، بحضور، رئيس المجلس القومي للإعاقة د.أشرف مرعي، وأمين عام المجلس اللواء هاني نبيه، وطبيب متخصص في الوراثة.
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