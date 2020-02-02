AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بهاء أبو شقة: حزب الوفد يقترح أن تكون قوائم الانتخابات في البرلمان مطلقة.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:51 م
بهاء ابوشقة رئيس
بهاء ابوشقة رئيس حزب الوفد
Advertisements
نورهان رأفت

قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إن الجانب الخاص بـ تنافس الاحزاب فيما بينها، يعتمد على سياسة الدولة والقوانين واللوائح، وذلك لان العمل السياسي يعتمد على قوانين الفتره التي تعمل فيها الأحزاب.


أضاف أبو شقة خلال حواره لبرنامج " حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية " ام بي سي مصر " ، الي ان الحزب ينتظر ان يرى القوانين الجديدة للانتخابات، وهل سيكون الانتخاب فرديا أم بنظام القوائم.


وأشار بهاء أبو شقة، إلى أن حزب الوفد يرجح انه من الافضل ان يكون الانتخاب بالقائمة بنسبة 75 بالمئة، والفردي بنسبة 25 % ، موضحا أنه لابد أن تكون القائمة مطلقة، بمعنى أن نجاح جميع أفراد القائمة شرط لنجاحها.


وتابع أبو شقة، أن الحزب دائما مايحترم التصويت الداخلي للحزب والرأي والرأي الاخر ، وان مصر أمام حزب قوي ووليد وهو "مستقبل وطن".


 وأوضح ان دور حزب الوفد تجلي في التعديلات الدستورية الأخيرة في المؤتمرات والاجتماعات، وتسليط الضوء الدائم عليها وتوضيح اهميتها والحاجه لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يستضيف الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية..أشرف رشاد: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته.. الخولي: مصممون على اختيار أى نظام انتخابي يصلح دستوريا

ياسر الهضيبي يعلق على إجراء 3 انتخابات في 2020.. فيديو

مندوب التجمع العربى بالنوبة: حزب الوفد يحرص على نشر السلام

بهاء الدين أبو شقة: الحياة الحزبية في مصر ليست ضعيفة.. فيديو

أبو شقة: الوفد لديه خبرة سياسية وقادر على إثراء الحياة الحزبية في مصر.. فيديو

رئيس حزب الوفد: لن نرضى بأقل من 30% من إجمالي مقاعد البرلمان

ترشيحاتنا

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

منظمة الصحة العالمية: لا توجد أية إصابات بفيروس كورونا في مصر

تحميل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 على موقع التعليم تمهيدًا لإعلانها 3 عصرًا

بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم

التعليم: ألزمنا المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 في مكان ظاهر اليوم

مفاجأة.. 44 مصريًا رفضوا العودة من ووهان الصينية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟