بهاء أبو شقة: حزب الوفد يقترح أن تكون قوائم الانتخابات في البرلمان مطلقة.. فيديو

قال بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد إن الجانب الخاص بـ تنافس الاحزاب فيما بينها، يعتمد على سياسة الدولة والقوانين واللوائح، وذلك لان العمل السياسي يعتمد على قوانين الفتره التي تعمل فيها الأحزاب.





أضاف أبو شقة خلال حواره لبرنامج " حديث المساء" الذي يذاع علي فضائية " ام بي سي مصر " ، الي ان الحزب ينتظر ان يرى القوانين الجديدة للانتخابات، وهل سيكون الانتخاب فرديا أم بنظام القوائم.





وأشار بهاء أبو شقة، إلى أن حزب الوفد يرجح انه من الافضل ان يكون الانتخاب بالقائمة بنسبة 75 بالمئة، والفردي بنسبة 25 % ، موضحا أنه لابد أن تكون القائمة مطلقة، بمعنى أن نجاح جميع أفراد القائمة شرط لنجاحها.





وتابع أبو شقة، أن الحزب دائما مايحترم التصويت الداخلي للحزب والرأي والرأي الاخر ، وان مصر أمام حزب قوي ووليد وهو "مستقبل وطن".





وأوضح ان دور حزب الوفد تجلي في التعديلات الدستورية الأخيرة في المؤتمرات والاجتماعات، وتسليط الضوء الدائم عليها وتوضيح اهميتها والحاجه لها.