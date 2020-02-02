بعد أحمد فلوكس.. محمد ثروت يتعاقد على مسلسل طلقني شكرا





تعاقد الفنان محمد ثروت مع شركة " هالك ستوديوز" علي المشاركة في بطولة المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا" والذي من المفترض أن يذاع علي عدد من المحطات الإذاعية خلال الفترة المقبلة





وتدور احداث المسلسل في قالب كوميدي اجتماعي حول المشكلات بين الأزواج والتي تصل إلي الطلاق وانهاء الحياة الزوجية، كما يطرح المسلسل بعض الحلول الخاصة بالمشكلات الاسرية المتكررة ، وتسليط الضوء علي هذه الأزمات التي من السهل تلاشيها.



مسلسل "طلقني شكرا" من بطولة أحمد فلوكس وهنا شحية وفاروق فلوكس وسماح أنور ومحمد ثروت ومن تأليف محمد حنفي نصر.



