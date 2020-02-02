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أخبار العالم

بيان مشترك.. الرئيس الجزائري ونظيره التونسي: نرفض خطة ترامب للسلام

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:00 م
أحمد قاسم
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، إنه يرفض الخطة المقترحة الذي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف "تبون" على هامش زيارة سعيد للمرة الأولى إلى الجزائر منذ توليه السلطة: "اتفقنا مع تونس على رفض خطة السلام ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة".

كان ترامب أعلن في أواخر الشهر الماضي بنود خطته للسلام في منطقة الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وبحسب الخطة على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية".

وقال ترامب: إنه بموجب خطته للسلام، سيحصل الفلسطينيون على دولة مستقلة، تكون عاصمتها في القدس الشرقية.

وأضاف أنهم سوف يحصلون على ضعف المساحة التي يمتلكونها اليوم، لافتا إلى أن بلاده سوف تفتتح سفارة لها في عاصمة الدولة الفلسطينية.
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