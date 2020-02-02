Nokia تطلق هاتف Captain America في برشلونة.. تعرف على المواصفات

تستعد شركة HMD المالكة لعلامة نوكيا الفنلندية العريقة للكشف عن هاتف Nokia 5.2 أو Captain America فى المؤتمر العالمى للهواتف الذكية الذى سيقام فى مدينة برشلونة الإسبانية.





يأتي Nokia 5.2 أو Captain America بشاشة قياس 6.2 بوصة بدقة عرض FHD+ مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، بالإضافة لكاميرا أساسية رباعية لتوفير تجربة تصوير مميزة.





ويحتوى Nokia 5.2 أو Captain America على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 632 مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، ويعمل بنظام أندرويد 10.0.





وبالطبع شاشة كبيرة تتطلب بطارية أكبر، لذلك سيحتوى Nokia 5.2 أو Captain America ببطارية ضخمة سعة وتدعم ميزة الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتضح من الصور المسربة أن الهاتف يأتي بجسم بلاستيكي مقوى مع قارئ لبصمة الإصبع فى الجزء الخلفى من الهاتف.



