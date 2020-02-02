حكاية وليد مع الكلب.. أنفق كل ماله عليه.. وبات سويا 3 أيام في الشارع

وسط موجة من اليأس والإحباط بين الشباب في سن المراهقة نشر وليد صاحب الـ ٢٣ عاما قصته مع كلب صغير أثار مشاعر كثير من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر .





قام وليد بتبني كلب صغير قامت إحدى صديقاته بجلبه من الشارع خوفا عليه من المخاطر، لكن لسوء الحظ رفضت والدته دخول الكلب إلى منزلهم بسبب بعض المعتقدات الدينية التي تزعم بأن الكلب يطرد الملائكة من المنزل و غيره .





" أول ما شوفته حسيت أني مش عاوز أخذله " هكذا بدأ وليد أو الشهير ديفيد حديثه عن الكلب الصغير الذي تسبب في إنفاق كل ما يملكه من المال و ان يبيت بالشارع لمدة ثلاثة أيام، حيث أوضح بأن الكلب منذ لقائهم الأول شعر بالأمان مما جعله يهدأ ويخلد للنوم بالرغم من ضجيج المكان.





حاول وليد إقناع والدته بدخول الكلب للمنزل أكثر من مرة لكنها صممت على الرفض، مما دفع وليد للبيات مع الكلب في الشارع لمدة ٣ أيام دون أي وسائل أدمية للمعيشة، وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة إلا أن كلًا من الأثنين الجروب الصغير وديفيد الكبير شعروا بالراحة و جو ملئ بالأمان والحب.





" اضطريت أقلع نص هدومي عشان أغطيه من البرد " هكذا وصف حالهم في أثناء تواجدهم في الشارع لمدة ثلاث أيام متواصلة في عز برد فصل الشتاء القارص، كما أوضح أنه أنفق كل ما يملكه من نال ليضمن طعام للكلب الصغير دون أن يكترث لنفسه، لكن كان هناك العديد من الأصدقاء يقومون بالتطوع وجلب الطعام له تعاطفا وتأثرا منهم مع تصرفه الإنساني .





اختتم وليد حديثه بأمنيته لمعاملة جميع الحيوانات بطريقة أكثر احتراما لهم، ومحاولة إعطائهم الفرصة في العيش دون خوف من الأذى أو التسمم وغيره من المخاطر التي تحاوطهم في الشارع.



