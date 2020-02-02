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أصل الحكاية

وسام رئيس الوزراء وترقية فورية .. من حاكم دبي لـ شيخة النعيمي .. تفاصيل

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:34 م
حاكم دبي يكرم شيخة
حاكم دبي يكرم شيخة النعيمي
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على صالح

قدم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام رئيس الوزراء وأصدر قرارا بالترقية الاستثنائية الفورية، للأخصائية الاجتماعية التي ظل يبحث عنها خلال الفترة الماضية.

وكرم الشيخ محمد بن راشد، اليوم الأحد، شيخة النعيمي، أخصائية اجتماعية إماراتية، ظهرت في تسجيل مصور وهي ترحب بطلاب إحدى المدارس في الدولة بطريقة إيجابية لاقت إعجاب الكثيرين.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعية مقطع مصور للمربية الإماراتية النعيمي يعكس مدى الترحاب والايجابية التي استقبلت به طلابها إلى المدرسة، وهي تقول لهم: «صباح السعادة.. صباح الابتسامة» وهي تطمئن على أحوال تلاميذ آخرين.
وقال بن راشد في تغريدة له اليوم عبر حسابه الرسمي على تويتر: «أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا بإيجابيتها وطاقتها وحنانها وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية. قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء».

وعن الشيخة محمد حسين النعيمي، والتي استدعاها ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، فهي تعمل اخصائية اجتماعية في مدرسة عالية للحلقة الأولى بمدينة العين، حيث أكدت أنها فوجئت بانتشار فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها لم تكن تتوقع مطلقًا أن يصل الفيديو ويغرد للسؤال عنها.

وقالت بحسب الامارات اليوم، أنها تعمل في التربية والتعليم، منذ 19 عاما، ويوميًا تبث فيديوهات تحفيز للطلبة بناء على طلب أولياء الأمور، حيث إنها ترى أن مهنة التعليم لا تقتصر على التدريس الأكاديمي فقط، ولكنها مسؤولة عن بناء شخصية الطالب في كافة الجوانب، كما أشارت إلى أنها غير متزوجة، وكرست حياتها للعمل في التربية والتعليم، حيث تعتبر جميع طلبة المدرسة أطفالها.


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