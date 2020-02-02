بهاء أبو شقة: على المصريين ألا يسيروا وراء الشائعات وحروب الجيل الرابع ..فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه على المصريين أن يدركوا أن حدود مصر في الشمال او الغرب مامنه بشكل كبير، موضحا ان تلك من أكبر النعم التي رزقنا به.





وأشار المستشار بهاء ابو شقة خلال حواره لبرنامج " حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"

، إلى أنه في غاية الأسف والحزن من مشاهد القصف والقتلي في المدن السورية.





وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إلى أن المصريين لابد وأن يستحضرون تلك المشاهد المفزعة في البلدان ، ليتأكدوا عظمه بلادهم وأمنها.

وتابع بهاء ابو شقة، انه من الضروري ان لا يستمع المصريين الي الاشاعات المغرضة والانصات الى ما يسمى حروب الجيل الرابع، والتي تقوم على الحرب الاقتصادية والسوشيال ميديا.





وأوضح أبو شقة، أن الامن والأمان من أهم أولويات الشعوب إلي جانب الاقتصاد والطعام ، فالأمن في المقام الأول ويليه الاقتصاد وتحسين الأحوال المعيشية.