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تكنولوجيا

إزاي تعرض جهات الاتصال بشكل صحيح على iphone.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يواجه العديد من أصحاب هواتف آيفون الجدد إحدى المشاكل أثناء استقبال أو إجراء المكالمات الهاتفية، حيث تظهر جهات الاتصال المسجلة على الهاتف بشكل غير صحيح.

بحسب فون آرينا التقنى، يمكن إصلاح هذه المشكلة بضغطة على شاشة هاتفك الآيفون، وذلك عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ومن ثم الضغط على Contacts.

وبعد الدخول إلى قائمة جهات الإتصال Contacts، سيظهر لك خياران فى الأعلى هما sort order و Display order، ويتوجب عليك اختيار first, last فى المرتين، وبعد القيام بذلك ستجد جهات إتصالك أصبحت تظهر بشكل صحيح تمامًا غير السابق.

يذكر أيضًا أن هناك بعض الصعوبات قد تواجهك فى إستقبال أو إرسال أى ملفات عبر البلوتوث فى آيفون، ولكن يمكنك التغلب عليها بسهولة فى القائمة التالية.

1- اختر ما تريد إرساله واضغط على مشاركة.
2- سيظهر لك خيار  AirDrop وهو الأول دائمًا، ومن ثم إختار الشخص الذى تريد ارسال إليه فور ظهوره فى القائمة.
3- لكى تحدد من ترسل إليه عليك الذهاب إلى الإعدادات ثم General وبعدها Airdrop.
4- هنا تظهر لك الاختيارات إذا كنت تريد الإرسال لأى هاتف بالقرب منك أو هاتف الأشخاص المسجلين لديك مسبقًا.
5- أما إذا كنت ستستلم من شخص ىكل ما عليك فعله تفعيل البلوتوث أو Airdrop، ومن ثم الضغط على الموافقة accept.
إزاي تعرض جهات الاتصال بشكل صحيح على iphone.. صور
إزاي تعرض جهات الاتصال بشكل صحيح على iphone.. صور
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