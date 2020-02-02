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ثقافة

محمد فراج يكشف سر ارتباط رقم هاتفه بمعرض الكتاب.. تفاصيل

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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طارق موسى

قال النجم محمد فراج أن معرض يرتبط معه بالعديد من الذكريات، وأول هذه الذكريات تتمثل فى أن رقم هاتفه الجوال الذى يمتلكه حتى الأن كان قد أشتراه من معرض الكتاب عام 199‪8،، كما أن أعتاد منذ صغره على حضور فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، وقد ساهم معرض الكتاب فى دعم حبي للفن والقراءة بشكل عام.

 وأضاف على هامش ندوته بقاعة السينما بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أن أكثر ما دعم حبي للفقراء فى الصغر كان الكتب السمعية التى كنت أجدها فقط فى معرض الكتاب، خاصة أننى لم يكن لدى أى استعداد للجلوس فى مكانى وقراءة كتاب مطبوع. 


 وأشار إلى أن المسرح  وبداياتي المسرحية ساعدنى كثيرا فى عمل فى السينما أو التليفزيون، خاصة أن المسرح يتمتع بكتلة من المشاعر والأحاسيس، كما أنه ساعدني على فهم فكرة كيفية احترام الجمهور، وهذا أظن أنه سبب تسمية المسرح بأبو الفنون.


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