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رياضة

الدوري الإماراتي.. الشارقة يفوز على اتحاد كلباء بثلاثية

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق نادي الشارقة الفوز على ضيفه اتحاد كلباء، بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري الخليج العربي الاماراتي.

وفرض الشارقة سيطرته على الشوط الأول، منذ انطلاق صافرة الحكم، حيث تمكن المهاجم ريان مينديز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42، عن طريق تسديدة نفذت بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة الشارقة حتى نهاية أحداث الشوط الأول، حيث أهدر ريان مينديز هدفًا محقق في الدقيقة 45، بعدما سدد كرة متقنة لكن تصدى لها الحارس يوسف عبدالله.

ونجح الوافد الجديد كايو، في إضافة الهدف الثاني لصالح الشارقة عند الدقيقة 55، فيما قلص أسامة الشال النتيجة عن طريق هدف صاروخي في الدقيقة 77.
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