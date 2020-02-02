كرة اليد: سموحة 2008 "أ" يفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية الشتوية

نجح فريق سموحة "2008 أ"، لكرة اليد في الحصول

المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية الشتوية لكرة اليد وذلك بعد منافسة شرسة مع الفرق المشاركة في

علىالبطولة.