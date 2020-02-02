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رياضة

كرة اليد: سموحة 2008 "أ" يفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية الشتوية

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:12 م
سموحة 2008 أ
سموحة 2008 أ
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حسام الحارتي
نجح فريق سموحة "2008 أ"، لكرة اليد في الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية الشتوية لكرة اليد وذلك بعد منافسة شرسة مع الفرق المشاركة في البطولة.

وتوج سموحة بالمركز الثاني تحت قيادة الكابتن معتز مصطفى رئيس قطاع البراعم  نبيل عبد المولى ورئيس الجهاز باهر جزارين على دعمهم الدائم للفريق حيث أهدى الجهاز الميدالية الفضية لرئيس النادي المهندس محمد فرج عامر على دعمه المتواصل لكرة اليد بالنادى.

وهنأ المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة فريق سموحة "2008 أ"، على التتويج مطالبهم بتحقيق المزيد من البطولات 
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