100 ألف دولار.. تعرف على هدايا المرشحين الخاسرين في حفل جوائز الأوسكار

تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة لحفل توزيع جوائز الأوسكار، والمثير للانتباه هذا العام أن المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار، لن يعودوا إلى بيوتهم خاليين الوفاض من الحفل المنتظر، في حال عدم فوزهم بالتمثال الذهبي الشهير، بل سيكون في انتظارهم حقيبة تضم عددا من الهدايا الثمينة والاستثنائية، والتي يتجاوز ثمنها 100 ألف دولار أمريكي.
وحقيبة الهدايا التي توزيع على كافة المرشحين في الحفل، ليس لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة علاقة بها، وإنما هي برعاية عدد من الشركة التسويقية.
ويقوم صاحب كل منتج فيها بدفع مبلغ 4000 دولار، من أجل تضمين منتجه الفاخر.
وتتنوع مكونات حقيبة الهدايا الفاخرة، لتلبي كافة مطالب المرشحين لجائزة الأوسكار، إذ تضم قسيمة شراء باب مصفح مقاوم للرصاص، وسيجارة حشيش إلكترونية مطلية بالذهب، وأدوات تجميل تشمل “البوتوكس”، وكتاب لطاولة القهوة، تذهب عائداته لمكافحة مرض السرطان.
كما تشمل الحقيبة هدايا غير عادية، مثل نظام تجميع للبول، يزعم أنه قادر على تحسين دقة الاختبار في حالة وجود عدوى بالجسم، بالإضافة إلى مجموعة أدوات طبية تطابق الحمض النووي بالأدوية الملائمة له، وتبلغ قيمتها 499 دولار.
واعتادت شركة التسويق المانحة لحقيبة الهدايا، أن تمنحها لكل المرشحين في مجال التمثيل والإخراج، بحفل الأوسكار كل عام، والتي تشمل عطلات السبا، ومفروشات منزلية، ومكرونة وشوكولاتة.