100 ألف دولار.. تعرف على هدايا المرشحين الخاسرين في حفل جوائز الأوسكار

تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة لحفل توزيع جوائز الأوسكار، والمثير للانتباه هذا العام أن المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار، لن يعودوا إلى بيوتهم خاليين الوفاض من الحفل المنتظر، في حال عدم فوزهم بالتمثال الذهبي الشهير، بل سيكون في انتظارهم حقيبة تضم عددا من الهدايا الثمينة والاستثنائية، والتي يتجاوز ثمنها 100 ألف دولار أمريكي.





وحقيبة الهدايا التي توزيع على كافة المرشحين في الحفل، ليس لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة علاقة بها، وإنما هي برعاية عدد من الشركة التسويقية.



ويقوم صاحب كل منتج فيها بدفع مبلغ 4000 دولار، من أجل تضمين منتجه الفاخر.



