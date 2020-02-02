AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذري.. مخاطر تسوس الأسنان اللبنية وخلعها مبكرا

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
حذر الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، من الاستعجال في خلع ضروس وأسنان الأطفال اللبنية دون وجود أي داع لما لها من مخاطر صحية تؤثر على الأسنان وتدفع هؤلاء الأطفال إلى تركيب تقويم الأسنان فيما بعد.


وأكد الدكتور باسم سمير أن كثير من الأمهات يعتقدن أن الخلع المبكر لأسنان الأطفال سيعقبه مباشرًة ظهور الأسنان الدائمة، ولكن ما لا يعلمه كثيرين أن خلع الأسنان والضروس في غير وقته يؤدي إلى نمو الأسنان بشكل خاطئ ، ولذلك لابد عند وجود أي مشكلة في أسنان الطفل الذهاب به إلى الطبيب المختص الذي سيقوم بالعلاج من خلال جهاز حفظ مسافات الأسنان للمساعدة في تبديل الأسنان في موعدها الطبيعي. 


وأضاف الدكتور باسم سمير أن إجازة نصف العام فرصة جيدة للذهاب بالأطفال إلى طبيب الأسنان وإجراء فحوصات دورية والعمل على علاج أي مشاكل إن وجدت.

وشدد على ضرورة التقليل من تناول الحلوى لأن كثرتها تؤدي إلى التسوس والجراثيم، كذلك التقليل من المشروبات الغذائية، وذلك تجنبا لتسوس الأسنان اللبنية الذي يؤثر بالسلب على صحة الأسنان الدائمة، ومن الممكن أن يظهر السن الدائم مائلا ويسبب ازدحام وتراكب الأسنان على بعضها وعدم تناسقها وسقوطها أو تكسرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعراض تؤكد التهاب أعصاب أسنانك .. تعرف عليها

ولا تبييض ولا تقويم.. الفينير للحصول على ابتسامة جميلة

روشتة للعناية بأسنان طفلك في الإجازة

بلاش حلويات.. 6 نصائح ذهبية للعناية بأسنان أطفالك

النصائح الخمس لمنع تسوس أسنانك اكتشفها

لتجنب الألم والوجع .. نصائح لتفادي الإصابة بتسوس الأسنان

ترشيحاتنا

شاهد.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 تظهر بـ4 ألوان.. تعرف على تفسير كل لون

إجراءات عاجلة للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس والجامعات.. تعرف على التفاصيل

قديس الفن.. جورج سيدهم تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه فأصيب بالشلل منذ 22 عاما

احترس .. تناول هذا الجزء من الدجاج يتسبب في كوارث صحية

بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور