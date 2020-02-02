احذري.. مخاطر تسوس الأسنان اللبنية وخلعها مبكرا

حذر الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، من الاستعجال في خلع ضروس وأسنان الأطفال اللبنية دون وجود أي داع لما لها من مخاطر صحية تؤثر على الأسنان وتدفع هؤلاء الأطفال إلى تركيب تقويم الأسنان فيما بعد.









وأكد الدكتور باسم سمير أن كثير من الأمهات يعتقدن أن الخلع المبكر لأسنان الأطفال سيعقبه مباشرًة ظهور الأسنان الدائمة، ولكن ما لا يعلمه كثيرين أن خلع الأسنان والضروس في غير وقته يؤدي إلى نمو الأسنان بشكل خاطئ ، ولذلك لابد عند وجود أي مشكلة في أسنان الطفل الذهاب به إلى الطبيب المختص الذي سيقوم بالعلاج من خلال جهاز حفظ مسافات الأسنان للمساعدة في تبديل الأسنان في موعدها الطبيعي.









وأضاف الدكتور باسم سمير أن إجازة نصف العام فرصة جيدة للذهاب بالأطفال إلى طبيب الأسنان وإجراء فحوصات دورية والعمل على علاج أي مشاكل إن وجدت.





وشدد على ضرورة التقليل من تناول الحلوى لأن كثرتها تؤدي إلى التسوس والجراثيم، كذلك التقليل من المشروبات الغذائية، وذلك تجنبا لتسوس الأسنان اللبنية الذي يؤثر بالسلب على صحة الأسنان الدائمة، ومن الممكن أن يظهر السن الدائم مائلا ويسبب ازدحام وتراكب الأسنان على بعضها وعدم تناسقها وسقوطها أو تكسرها.