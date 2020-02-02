ربيع ياسين يطلب ثلاثي النجوم للانضمام لمعسكر الشباب

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي النجوم لكرة القدم باستدعاء ثلاثي نادي النجوم من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب القادم.





وطلب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني الثلاثي جهاد محمد ومحمود صابر عبد المحسن والحبيب أحمد حسن ، وذلك للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الذي سيُقام بالملعب الفرعي باستاد القاهرة في الفترة من 5 فبراير 2020 حتى 15 فبراير 2020.





ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وذلك من الفترة 17 فبراير 2020 حتى 5 مارس 2020 ، حيث وقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة وذلك مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.





وتأتي تلك المشاركات إستعدادًا لتصفيات الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي ستقام بموريتانيا والمؤهلة لكأس العالم.



