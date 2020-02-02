AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربيع ياسين يطلب ثلاثي النجوم للانضمام لمعسكر الشباب

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:12 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالله هشام
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا لنادي النجوم لكرة القدم باستدعاء ثلاثي نادي النجوم من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب القادم.

وطلب ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب الوطني الثلاثي جهاد محمد ومحمود صابر عبد المحسن والحبيب أحمد حسن ، وذلك للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2001 الذي سيُقام بالملعب الفرعي باستاد القاهرة في الفترة من 5 فبراير 2020 حتى 15 فبراير 2020.

ويستعد منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وذلك من الفترة 17 فبراير 2020 حتى 5 مارس 2020 ، حيث وقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة وذلك مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين.

وتأتي تلك المشاركات إستعدادًا لتصفيات الأمم الإفريقية تحت 20 سنة التي ستقام بموريتانيا والمؤهلة لكأس العالم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصريحاته المثيرة للجدل | أول ظهور لـ حسام البدرى وجهازه المعاون

13 لاعبًا من الأهلي في معسكر منتخب الشباب

منتخب الشباب يخسر برباعية أمام النصر استعدادا للتصفيات الإفريقية

منتخب الشباب يلتقي المرج والشرطة استعدادا للتصفيات الإفريقية

ربيع ياسين يشارك في إطلاق تميمة أسبوع الجامعات المصرية بسوهاج

مصر تقع مع السعودية وفلسطين والجزائر في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما

ترشيحاتنا

شاهد .. مستشفى الصين من الداخل بعد بنائه في 8 أيام لعلاج كورونا

قديس الفن.. جورج سيدهم تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه فأصيب بالشلل منذ 22 عاما

شاهد.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 تظهر بـ4 ألوان.. تعرف على تفسير كل لون

مفاجأة.. 44 مصريًا رفضوا العودة من ووهان الصينية

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

حبس أبو الفتوح بقضية جديدة 15 يوما بالانضمام لجماعة إرهابية

AdvertisementS

وداع مؤثر.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بعد ٢٣ عاما داخل النادي

مشهد جديد يورط الهلال السوداني فى أحداث مباراة الأهلي بأبطال إفريقيا .. شاهد

لو ميسي كان ضيعها.. محمد شبانة يدافع عن كهربا

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

شطة يكشف عن عقوبات صارمة في انتظار الهلال السوداني بعد أحداث لقاء الأهلي

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

قرعة دوري أبطال أفريقيا | تعرف على موعد اصطدام الزمالك والأهلي مع الفريق الأفريقية

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

مدرب ناشئي إنتر ميلان لجمهور الأهلي: تعودوا على إهدار الفرص من كهربا

يوم الوداع.. رسالة موجعة من شريف إكرامي لـ جماهير الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

بـ البرنس والفوطة.. زوجة محمود العسيلي تثير الجدل في شهر العسل

مضاعفات قاتلة.. ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بـ فيروس كورونا ؟