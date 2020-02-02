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أخبار البلد

ديارنا يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
حقق معرض ديارنا الذي تم افتتاحه بالأقصر مبيعات تقدر بحوالي ٢٥٤ ألف جنيه وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد افتتحت معرض ديارنا بالأقصر تحت رعاية نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والذي يستمر خلال الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير وقد تردد على المعرض منذ افتتاحه حوالي 18 الف زائر .

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور من 10 صباحًا الى 11 مساءً وتتنوع المنتجات بين الاشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف و مكملات الديكور بأنواعها وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدويًا .

جدير بالذكر أن المعرض مقام بساحة سيدي أبو الحجاج بالأقصر  على مساحة 600 متر مربع ويضم منتجات 50 عارضًا من جمعيات الاسر المنتجة يمثلون محافظات مختلفة بالإضافة إلى عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات وتعد معارض ديارنا أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتي تساهم يها الوزارة في إطار تشجيع الوزارة للجمعيات و الأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.

ديارنا يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول
ديارنا يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول
ديارنا يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول
ديارنا يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول
ديارنا يحقق مبيعات بربع مليون جنيه في أسبوعه الأول
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