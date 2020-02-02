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ثقافة

محمد فراج يكشف كواليس خوضه السباق الرمضاني بعمل يجمعه بـ منى زكي

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن النجم محمد فراج عن خوضه السباق الرمضاني 2020، بعمل درامى يجمعه بالفنانة منى زكى، والفنان محمد ممدوح، والمخرج تامر محسن، إلا أنه لم يستقر حتى الآن على اسم العمل.  
وأضاف على هامش ندوته بقاعة السينما بمعرض القاهرة الدولى للكتاب أن أكثر ما دعم حبه للقراءة فى الصغر كان الكتب السمعية التى كان يجدها فقط فى معرض الكتاب، خاصة أنه لم يكن لديه أي استعداد للجلوس فى مكانه وقراءة كتاب مطبوع.

وأشار إلى أن المسرح  وبداياته المسرحية ساعدته كثيرا فى عمله بالسينما أو التليفزيون، خاصة أن المسرح يتمتع بكتلة من المشاعر والأحاسيس، كما أنه ساعده على فهم فكرة كيفية احترام الجمهور، وهو سبب تسمية المسرح بأبى الفنون.


وكشف أن مسرح الجامعة  كان سببا رئيسيا فى مكوثه بكلية التجارة، لمدة 10 سنوات، نظرا لأن اهتمامه كان منصبا على المسرح فقط، حتى أنه لم يحضر طوال 10 سنوات فى كلية التجارة سوى 5 محاضرات على الأكثر.


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