الصحفيين تحتفل بتسليم تأشيرات العمرة للأعضاء

نظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين،إحتفالية اليوم لتسليم تأشيرات العمرة للفائزين بها.





وتقدم الكاتب الصحفى حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة ، بالتهنئة لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام .





وأستضافت اللجنة القارئ الطبيب صلاح الجمل فى الاحتفالية التى حضرها المعتمرون ،كما تم تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين.



