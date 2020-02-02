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أخبار البلد

الصحفيين تحتفل بتسليم تأشيرات العمرة للأعضاء

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:57 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين،إحتفالية اليوم لتسليم تأشيرات العمرة للفائزين بها.

وتقدم الكاتب الصحفى حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة ، بالتهنئة لبعثة النقابة من الصحفيين وأسرهم، قبل سفرهم لأداء العمرة لهذا العام .

وأستضافت اللجنة القارئ الطبيب صلاح الجمل فى الاحتفالية التى حضرها المعتمرون ،كما تم  تسليم تأشيرات العمرة مع هدايا رمزية للمعتمرين. 

وقال الزناتى أن هذه هى الرحلة الثانية التى تنظمها النقابة للعمرة خلال هذا الموسم ، فى الوقت الذى تقدم فيه الزملاء بعدد اخر من طلبات عمرة ثالثة ، وهو ماتسعى النقابة لبدء تنظيمها  ، على ان تكون الاولوية للزملاء الذين تقدموا لهذه الرحلة ولم يجدوا أماكن شاغرة لهم .
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