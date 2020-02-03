هذه المنطقة بجسمك تكشف استجابتك لعلاج الصلع

أكد الدكتور محمد عماد الدين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام ومدير مركز وأكاديمية Change ME، أن عمليات زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف تعتمد بشكل أساسي على المنطقة المانحة، ولكن هناك العديد من الأشخاص لا يعلمون ما هي هذه المنطقة وما أهميتها، فهي من أساسيات نجاح عملية زراعة الشعر، وتتواجد المنطقة المانحة أسفل الرأس، أو على أحد جانبي هذه المنطقة، ويقوم الطبيب باختيار المنطقة المانحة بدقة على أساس وجود بصيلات الشعر القوية التي سيتم اقتطاف الشعر منها.









وأضاف الدكتور محمد عماد أن المنطقة المانحة في عملية زراعة الشعر تكتسب أهمية خاصة لأنها منطقة مقاومة لهرمون الصلع، وبالتالي فإن الشعر المقتطف منها والمزروع في المنطقة المحددة لا يتساقط مرة أخرى ولا يتأثر كما أنه يتميز بقوته وصلابته، ولذلك لابد أن يكون المرشح لإجراء زراعة الشعر لديه منطقة مانحة قوية، لأنها ستكون المصدر الرئيسي للبصيلات التي تحتاج إليها المنطقة المستقبلة أو المحددة للزرع.









وأوضح الدكتور محمد عماد الدين أن عمليات زراعة الشعر تتطلب طبيب على قدر عالي من الخبرة ليكون قادرًا على التنبؤ بالمنطقة المانحة الآمنة بدقة، كما يجب على الطبيب أيضًا الحرص على عدم الإفراط في اقتطاف الشعر من المنطقة المانحة، تاركًا المنطقة المانحة نفسها رقيقة أو غير مكتملة، حيث يعتبر أخذ الشعر بشكل مفرط أحد أكبر أسباب فشل عمليات زراعة الشعر