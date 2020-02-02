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محافظات

الموجة الـ 15.. تنفيذ 122 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة في القليوبية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أول أعمال الموجة الـ 15 من حملات استرداد أراضى الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب" بمشاركة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية والقيادات الأمنية والتنفيذية.


كان ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

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وقال المحافظ إنه تم تنفيذ 122 قرار إزالة بمدن وقليوب وطوخ وبنها وشبين القناطر كفر شكر فى اليوم الأول للحملة موضحا أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع "الرى والرصف، والزراعة، والطرق والكبارى، والنيل والمحليات".


وأوضح المحافظ أنه جرى التشديد على ضرورة الاستعداد التام للموجة من خلال تجهيز القرارات والبدء بالحالات الصارخة وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الزراعة وأصحاب الولايات والتشديد على ضرورة وجود المسئولين فى الحملات.


وأشار المحافظ إلى أن أى تقصير سيتم محاسبة المقصرين فيه حيث سيقوم بشكل يومى بالمرور على الحملات بنفسه مؤكدا على ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.


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