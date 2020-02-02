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رياضة

تعليق عضو اتحاد الكرة على خسارة سيدات مصر أمام المغرب

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:01 م
سحر عبد الحق عضو
سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة
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يسرى غازى
علقت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائية، على خسارة فراعنة السيدات أمام أسود الأطلسي في مباراة الإياب بتصفيات أمم إفريقيا.

فاز منتخب المغرب على المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والتي أقيمت علي ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا بالمغرب.

وقالت سحر عبدالحق عقب انتهاء اللقاء، مباراة المغرب جاءت قوية والمنتخب المصري أدى مباراة جيدة وتعتبر بداية لمنتخب وليد في مرحلة البناء هو نواة للمنتخب الأول في المستقبل.

وأضافت أن الهدف من المشاركة فى التصفيات والبطولات القارية هو الاحتكاك والعودة للمشاركات الدولية من أجل إعادة مصر مجددا للتصنيف الدولي بعد توقف المشاركات الدولية لثلاثة سنوات.

بهذه النتيجة تأهل منتخب المغرب لمواجهة منتخب الجزائر في الدور الثاني من التصفيات .

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