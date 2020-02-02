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رياضة

أضاع بـ3 لاعبين مختلفين.. مانشستر سيتي الأسوأ في تنفيذ ركلات الجزاء هذا الموسم

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أهدر إلكاي جوندوجان ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 43 بعدما تصدى للكرة لوريس حارس توتنهام في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب توتنهام هوتسبر فى الجولة الـ25 ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

أضاع مانشستر سيتي 4 ركلات من آخر 6 ضربات جزاء تحصل عليها الفريق في جميع البطولات، من خلال 3 لاعبين مختلفين أضاعوا الضربات الـ4 وهم خيسوس "ركلتين"، وستيرلينج واخيرًا جاندوجان.

ويفتقد توتنهام في مباراة اليوم، لخدمات كل من، نجمه الأول هاري كين، وموسى سيسوكو، بالإضافة إلى بن دافيس، بسبب الإصابة.

كما حدثت مشاجرة بين لوريس ورحيم بشأن ركلة الجزاء، وتدخل الحكم وبعض اللاعبين لتهدئة الأمور.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.
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