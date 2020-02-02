وزير السياحة والآثار يتفقد التشطيبات النهائية لترميم قصر البارون ..صور

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم، قصر البارون بحي مصر الجديدة لتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمشروع ترميم القصر، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وعدد من القيادات بالمجلس والوزارة، تمهيدا لافتتاحه قريبا .





بدأت الجولة بتفقد الحديقة وأعمال ترميم عربة ترام مصر الجديدة القديمة والمعروضة بالحديقة ثم تفقد وزير السياحة والاثار القاعات المختلفة للقصر، والبدروم الذي سيتم تجهيزه تمهيدا لتحويله إلى مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعي الأثري لدى الأطفال.





كما تفقد الوزير حجرة التحكم الإلكتروني ونظام تأمين القصر، وخلال الجولة أبدى وزير السياحة والاثار بعض الملاحظات في الأعمال وأمر بسرعة اجرائها تمهيدًا للافتتاح الوشيك.





وأنهت وزارة السياحة والآثار حتى الآن نحو 95 % من مشروع ترميم وإعادة تأهيل القصر، وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم قد انتهت.





ويقوم فريق العمل الآن بوضع اللمسات النهائية له بالاضافة الى القيام باعمال اعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضا يروي تاريخ حي هليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر.





ويشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.



