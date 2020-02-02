AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

آمال ماهر تعود للحفلات في "ليلة عيد الحب"

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل

تحيى الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" على مسرح كايرو شو (ماركي) بكايرو فيستيفال سيتي في القاهرة يوم الجمعة ١٤ فبراير الجاري، حيث أعلنت على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا بنشر بوستر الحفل وعلقت  "منتظراكم يوم ١٤ فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض".


كما يشارك في الحفل كلا من الفنان ماجد المهندس و الفنان تامر عاشور ويقود أوركسترا الحفل المايسترو هاني فرحات.


وقد أعلنت الفنانة آمال ماهر من قبل عن تسجيلها ألبومها الغنائي الجديد واستعدادها لاطلاق أغنية سنجل بمناسبة عيد الحب.


يذكر ان أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي  “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، وTaskin Sabah  وIsmail Tunçbilek  وLuis  Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة  و نابلسي.

آمال ماهر تعود للحفلات في "ليلة عيد الحب"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آمال ماهر تعلن عن طرح ألبومها الجديد

آمال ماهر تشوق جمهورها بفيديو من كواليس تسجيل ألبومها الجديد

آمال ماهر تستعد لـ عيد الحب بأغنية جديدة وحفل غنائي

موعد حفلات أنغام وأصالة وحسين الجسمي في هلا فبراير

خريطة النجوم فى عيد الحب.. أنغام في الأوبرا وراغب علامة في باريس

آمال ماهر تكشف تفاصيل حفلها في عيد الحب

ترشيحاتنا

شطة يكشف عن عقوبات صارمة في انتظار الهلال السوداني بعد أحداث لقاء الأهلي

هنتغدى إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل مع بطاطس محشية باللحم

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تألقه مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

سفير مصر بـ بكين يكشف طريقة إجلاء المصريين من بؤرة الموت بالصين | شاهد

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

يعالج الضعف الجنسى.. 19 فائدة لـ دبس الرمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة