آمال ماهر تعود للحفلات في "ليلة عيد الحب"

تحيى الفنانة آمال ماهر حفل "ليلة عيد الحب" على مسرح كايرو شو (ماركي) بكايرو فيستيفال سيتي في القاهرة يوم الجمعة ١٤ فبراير الجاري، حيث أعلنت على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا بنشر بوستر الحفل وعلقت "منتظراكم يوم ١٤ فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض".





كما يشارك في الحفل كلا من الفنان ماجد المهندس و الفنان تامر عاشور ويقود أوركسترا الحفل المايسترو هاني فرحات.





وقد أعلنت الفنانة آمال ماهر من قبل عن تسجيلها ألبومها الغنائي الجديد واستعدادها لاطلاق أغنية سنجل بمناسبة عيد الحب.





يذكر ان أخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير ٢٠١٩ بعنوان "أصل الأحساس" من إنتاج شركة "فيولين" ، وضم ١٦ أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، وTaskin Sabah وIsmail Tunçbilek وLuis Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة و نابلسي.