الغرف التجارية توضح مدى تأثير فيروس كورونا على واردات مصر من الصين .. شاهد

قال محمد هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حركة الواردات القادمة من الصين لن تتعرض للخطر بشكل كبير، موضحا أن ذلك يرجع لأن الفترة الحالية هي فترة عطلة رسمية في الصين.





وأكد هلال خلال حواره لـ برنامج "اليوم" الذي يذاع علي فضائيه "دي ام سي"، ان هناك حركة ركود في السوق المصري خلال الفترة الحالية ، بالإضافة لوجود مخزون كبير من البضائع لدى المستثمرين والذي يكفي حتي 5 شهور قادمة.





من جانبه أوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس غرفة الادوات المنزليه بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان الواردات المصرية من الصين تصل إلى ما بين 25 إلى 30 % من الاحتياجات اليومية .





وأشار الطحاوي، إلى أن زيادة حجم الواردات الكبيرة من الصين يرجع إلى زيادة أنواع البضائع بأشكالها المختلفة، وسعرها المنخفض.





وأكد أن الخوف يرجع إلى استمرار فترة تفشي المرض لأكثر من 6 شهور، في تلك الحالة ستتأثر التعاملات التجارية مع الصين بشكل كبير.