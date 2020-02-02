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رياضة

الكونفدرالية الأفريقية.. إنيمبا يكتفي بخماسية في شباك سان بيدرو

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:19 م
انيمبا النيجيري
انيمبا النيجيري
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حسام الحارتي
حقق نادي إنيمبا النيجيري، فوزا هاما على منافسه سان بيدرو بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شهدت المباراة ومنافسة قوية بين الفريقين واستطاع لاعبو إنيمبا خطف المباراة والسيطرة عليها وإحراز خمسة أهداف.

أحرز أهداف فريق إنيمبا كل من "عبد الرحمن بشير في الدقيقة "2"، وفيكتور مياوما في الدقيقة"3"، وأوغسطين توندي أولاديبو في الدقيقة "25" وفيكتور مياوما في الدقيقة "75"، وستانلي ديمجيا في الدقيقة "85".

بينما تمكن لاعبو سان بيدرو من إحراز هدفين عن طريق كل من شريف جيمو في الدقيقة "6"، ورولاند زان بي في الدقيقة "44".


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