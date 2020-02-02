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رياضة

بيراميدز يفوز على نواذيبو الموريتاني 1 - 0 في الكونفدرالية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:15 م
بيراميدز و نواذيبو
بيراميدز و نواذيبو الموريتاني
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عمرو ابوبكر
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نواذيبو الموريتاني 1-0، اليوم الأحد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية.

وأحرز جون أنطوي الهدف بعد متابعة رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتطمت في العارضة في الدقيقة 59، بعدما وجه الكرة في شباك نواذيبو من رأسية .

ويتصدر بيراميدز المجموعة الأولى بـ15 نقطة من 6 مواجهات متأهلًا إلى ربع نهائي الكونفدرالية، ويأتي المصري في الوصافة بـ9 نقاط من 5 مواجهات ضامنًا التأهل أيضًا.

 ويقع رينجرز النيجيري في المركز الثالث بـ5 نقاط من 5 مواجهات، بينما يتذيل نواذيبو الترتيب بنقطتين من 6 مواجهات.
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