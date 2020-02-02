بيراميدز يفوز على نواذيبو الموريتاني 1 - 0 في الكونفدرالية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على نواذيبو الموريتاني 1-0، اليوم الأحد، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات الكونفدرالية.





وأحرز جون أنطوي الهدف بعد متابعة رأسية أحمد أيمن منصور التي ارتطمت في العارضة في الدقيقة 59، بعدما وجه الكرة في شباك نواذيبو من رأسية .



