بنتي هتروح مني.. أم تناشد وزارة الصحة مساعدتها في علاج نجلتها.. صور

ناشدت السيدة ملك خالد والدة الطفلة " جود خالد عبد الغنى "
البالغة من العمر عاما ، وتقيم محافظة الجيزة ، وزارة الصحة ، لعلاج نجلتها .
وتقول فى رسالتها : انا بنتى بتعانى من مرض ضمور العضلات الشوكى
، من سن 4 شهور ،
و فجأة تدهورت حالتها وهى سنها 11 شهرا، ودخلت العناية المركزة على جهاز تنفس
صناعى ، منذ أكثر من شهر ، والدكاتره قالو إن علاجها عقار سبنرازا ، وهو غير متوفر
فى مصر ، مناشدة وزارة الصحة علاج نجلتها .
للتواصل مع الحالة : 01126369951 او 01152785973 .
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