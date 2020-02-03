بنتي هتروح مني.. أم تناشد وزارة الصحة مساعدتها في علاج نجلتها.. صور

ناشدت السيدة ملك خالد والدة الطفلة " جود خالد عبد الغنى " البالغة من العمر عاما ، وتقيم محافظة الجيزة ، وزارة الصحة ، لعلاج نجلتها .

وتقول فى رسالتها : انا بنتى بتعانى من مرض ضمور العضلات الشوكى ، من سن 4 شهور ، و فجأة تدهورت حالتها وهى سنها 11 شهرا، ودخلت العناية المركزة على جهاز تنفس صناعى ، منذ أكثر من شهر ، والدكاتره قالو إن علاجها عقار سبنرازا ، وهو غير متوفر فى مصر ، مناشدة وزارة الصحة علاج نجلتها .

للتواصل مع الحالة : 01126369951 او 01152785973 .

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