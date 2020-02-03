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بين الناس

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يناشد التضامن صرف معاش تكافل وكرامة.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن طه سعد عثمان ، المقيم شارع الجلاء مركز ساقلته محافظه سوهاج، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين سرعة صرف معاش تكافل وكرامة، حيث إنه من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقدم للحصول على المعاش منذ خمس سنوات، ولكن تم رفض الطلب بداعى أنه خارج نطاق الفقر وقام بعمل تظلم، علما بأنه لا يملك سيارة أو أملاك أو لديه مصدر دخل آخر وتم إثبات ذلك فى التظلم.

 

ويقول فى رسالته : أنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة من خمس سنوات، وتم رفض الطلب وأنا شاب أعزب وظروفي على قدى ووالدى متوفي والدتي مريضة وبصرف على البيت.

 

نناشد المسؤولين العمل على منحه رخصة كشك .

 للتواصل مع الحالة : 01228917638 ‏ 

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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