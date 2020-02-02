وزير السياحة والآثار: انتظروا الحج والعمرة بلا مشاكل .. ولجنة موحدة لتراخيص المنشآت الفندقية

كشف د.خالد العناني وزير السياحة والآثار عن خطته لحل مشاكل السياحة الفترة المقبلة،خاصة فيما يتعلق بملفي الحج والعمرة،وملف تعدد جهات إصدار تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.

وقال العناني لصدي البلد أن السياحة تختلف عن الآثار في أنني أتعامل فيها أكثر مع القطاع الخاص، أما الآثار فأغلبها جهات حكومية،مشيرا إلي مشكلة الترخيص وكثرة الجهات التي تتطلب موافقتها لاصدارها.





وتابع:وبعد موافقة مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة دائمة لإعطاء التراخيص للمنشأت الفندقية والسياحة، وهذه اللجنة على أعلى مستوى مثل اللجنة الدائمة للآثار، وداخلها مسئولين من كل الجهات المعنية خاصة وزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والصحة والبيئة، والمحافظة وممثلي الدفاع والداخلية والغرف التجارية للتحدث.





واتخذنا هذا القرار لتسهيل اصدار التراخيص بشكل عملي وسريع،وهذه اللجنة مختصة بمنح التراخيص ووضع الأسعار وحل المشكلات التي تواجه قطاع السياحة في أسرع وقت ممكن، على أن تعقد اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهريًا.





وقال أنه الفترة المقبلة سيتم افتتاح عدد من الفنادق الكبيرة في مختلف المحافظات، منها محافظة المنيا والجيزة والساحل الشمالي والجونة، وسيتم حل كافة المشكلات العالقة للفنادق خاصة التي تم إنشائها ولا يوجد لها تراخيص،وسنمحنهم التراخيص وفقا للقانون ولن نقف ضدهم وهذا خلال أسبوع واحد،حيث أننا هدفنا التسهيل على المستثمرين.





كما أنه لأول مرة منذ سنوات هيئة التنمية السياحة توافق علي طرح أراضي للمستثمرين، وهناك ما يقرب من 10 الآف غرفة فندقية تحت الإنشاء حاليًا،وذلك بسبب تحسن المستوى السياحي في مصر، فرأس المال عندما وجد تحركا إيجابيا من الدولة واستقرار الأوضاع فيها، بدأ هو الآخر بالتحرك .





وعن الحج والعمرة وما يشهده هذا الملف من أزمات سنويًا،قال:قررت إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، ليضم التشكيل الجديد الكيانات الوظيفية المختصة بالسياحة الدينية، برئاسة رئيس قطاع الشركات في وزارة السياحة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، والمستشار القانوني لوزير السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلين من بعض الجهات.





والوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحج والعمرة يوضح كافة التفاصيل الخاصة بٱداء الشعيرتين، فى حين سيعقد اجتماع مع مسؤلى عدة جهات، لمناقشة أزمة تاشيرات العمرة التى افتعلها السماسرة.





كما أنه يتم حاليًا وضع قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو قانون جديد تمامًا، لوضع ضوابط مستدامة ليكون قانون مصري لا يتغير سنويًا، سيضبط البوابة والتأشيرات وكل ما يتعلق بهذا الأمر.