الكونفدرالية الإفريقية.. نادي بارادو يكتفي بثلاثية في شباك حسنية أكادير

حقق نادي بارادو الجزائري فوزا نظيفا على منافسة حسنية أكادير بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو بارادو الجزائري من السيطرة على المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف ليقضي آمال حسنية أكادير.





سجل أهداف الفريق الجزائري كل من أسامة قيسمون في الدقيقة "10"، و"72"، ويسري بورزوق في الدقيقة "90".





وضمن حسنية أكادير الصعود لدور الثمانية متصدرا المجموعة بعد حصوله على 11 نقطة بينما يأتي انيمبا النيجيري في المركز الثاني بـ10 نقاط واكتفي الفريق الجزائري بالمركز الثالث بـ8 نقاط.