AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكونفدرالية الإفريقية.. نادي بارادو يكتفي بثلاثية في شباك حسنية أكادير

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
حقق نادي بارادو الجزائري فوزا نظيفا على منافسة حسنية أكادير بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو بارادو الجزائري من السيطرة على المباراة وتسجيل ثلاثة أهداف ليقضي آمال حسنية أكادير.

سجل أهداف الفريق الجزائري كل من أسامة قيسمون في الدقيقة "10"، و"72"، ويسري بورزوق في الدقيقة "90".

وضمن حسنية أكادير الصعود لدور الثمانية متصدرا المجموعة بعد حصوله على 11 نقطة بينما يأتي انيمبا النيجيري في المركز الثاني بـ10 نقاط واكتفي الفريق الجزائري بالمركز الثالث بـ8 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكونفدرالية الأفريقية .. نهضة بركان يهزم ادجوبي 3-0 ويتصدر مجموعته

الكونفدرالية الأفريقية.. التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراتي بدفيست أمام حوريا وسان بيدرو وبارادو

قبل لقاء كارتيرون الأفريقي الأول مع الزمالك.. البدايات دائما تبتسم له

الدوري الألماني.. لايبزج يكتسح فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة

كأس الكونفدرالية.. حسنية أغادير المغربي يتعادل مع سان بيدرو الإيفواري

الكونفدرالية.. أنيمبا يسحق بارادو 4-1 ويشعل المجموعة الرابعة .. فيديو

ترشيحاتنا

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

موقع دعم مصر للتموين .. تعرف على الخدمات المتاحة وكيفية إجرائها

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

عالم مصريات يكشف عن وجود هرم رابع في الجيزة .. تفاصيل

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

AdvertisementS

وداع مؤثر.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي بعد ٢٣ عاما داخل النادي

مشهد جديد يورط الهلال السوداني فى أحداث مباراة الأهلي بأبطال إفريقيا .. شاهد

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

3 سيناريوهات .. الهلال السوداني يواجه المجهول في أحداث الأهلي قبل قرار الكاف

رسميا.. فاطمة سامورا خارج جدران الاتحاد الأفريقي بعد صراع بين CAF و FIFA

تغريدة مثيرة من نبيل الحلفاوى حول مميزات عدم تصدر الأهلى مجموعته فى دورى أبطال أفريقيا.. شاهد

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

خاص .. إكرامي الكبير مصدوم من قرار شريف .. وهذه أسباب رحيله عن الأهلي

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة نجم الفريق للملاعب

شطة يكشف عن عقوبات صارمة في انتظار الهلال السوداني بعد أحداث لقاء الأهلي

بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة