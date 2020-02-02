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محافظات

إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:45 م
مركز شباب
مركز شباب
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إبراهيم الهوارى

قرر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية احالة العاملين بثلاثة مراكز شباب للتحقيق نظرا لعدم وجود العاملين بهم.


وكان وكيل وزارة الشباب والرياضة قد كلف لجنة المتابعة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية بإجراء جولة متابعة شملت 10 مراكز شباب بإدارة طوخ بالقليوبية.

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وشملت المتابعة مراكز شباب (كفر الجمال، الناصرية، دندنا، المنزلة، منشية مشتهر)، ووجدت جميعها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل جيد.


كما تابعت اللجنة أعمال إنشاء محلات سور مركز شباب مشتهر، وأعمال الترميم بمركز شباب ميت كنانة.


وأمر الصبروط بإحالة العاملين بمركز شباب المنزلة للتحقيق نظرا لوجود المركز مغلق في أوقات العمل الرسمية وعدم وجود أي من العاملين بالمركز.


كما تم إحالة بعض العاملين بمركز شباب الحدادين ومركز شباب الحصة للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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