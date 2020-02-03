شكوى من تأخر تسليم مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الحرية في العبور

شكا المواطن محي سعيد محي الدين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخير استلام شقق الاعلان الثامن للإسكان الاجتماعي بحي الحرية في مدينة العبور الجديدة، مما له تأثير سلبى على الحاجزين وبدء الحياة بالحي الجديد.

ويقول الشاكي في رسالته: "ضاقت بنا السبل، حيث إنه قد تم تخصيص وحدة إسكان اجتماعي في عمارة لا زالت تحت الانشاء بحي الحرية مدينة العبور الجديدة، وذلك بعد التقدم للحجز بالإعلان الثامن للإسكان الاجتماعي 2016 ، اي منذ 4 سنوات وبعد كل هذا الانتظار نجد ان الشركة متوقفة عن العمل منذ اكتر من سنتين".

ويضيف: "تم تخصيص هذه الوحدات منذ 6 أشهر والتعاقد مع البنك وحاليا أنا وباقي الجيران ملتزمون بدفع القسط الشهري في موعده، ولكن ماذا نفعل وضغوط واعباء الحياة تزداد يوما بعد يوم، أنا وغيري نسكن بالإيجار وظروفنا لا تسمح بتحمل قسط تمويل عقاري وايجار شهري في وقت واحد".

للتواصل مع الشاكي : 01033751995

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360