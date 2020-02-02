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تعليم

70.27 % نسبة النجاح في إعدادية القليوبية والإعلان خلال ساعات

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:57 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه من المقرر إعلان نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال الساعات القليلة القادمة بعد اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام 70.27%.


وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم  إن سبب تأخر الإعلان بالنسبة لمديرية القليوبية، قياسا بمديريات القاهرة والجيزة يأتي بسبب مركزية الكنترول حيث يتم هناك التصحيح وإعلان النتائج على مستوى الإدارات بينما تتم عملية التصحيح والرصد وإعلان النتيجة في القليوبية على مستوى الكنترول الرئيسي.


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هناك عددا من الطلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية في بعض المواد ، فيما تجاوزت نسب النجاح في اللغة العربية لأكثر من 95% مشيرا إلى أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة قياسا بالأعوام السابقة.


واوضح أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، ورصد درجات الطلاب، مضيفا أن أعضاء الكنترول يقومون حاليا بمراجعة ماتم رصده من درجات قبل اعتماد النتيجة وإعلانها رسميا ، مؤكدا أنه أعطى تعليمات مشددة لأعضاء الكنترول والمراجعين بضرورة توخي الدقة أثناء رصد درجات الطلاب ومراجعتها مراجعة  دقيقة حرصا على مستقبل الطلاب.

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