بعد عمل مستشفيين بالصين.. أحمد موسى: في أي دولة يتم التعويل على الجيش

قدم الإعلامى أحمد موسى، الشكر للقيادة السياسية، قائلًا "كل الشكر لبلدي على ما فعلته اليوم لعودة المصريين المقيمين بـ ووهان من خلال بطائرة مجهزة طبيا لنقل الـ 300 مواطن".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مدينة ووهان موطن الأوبئة وبها حظر تجوال لذلك قررنا حرصنا على حياة أولادنا تم إرسال طائرة خاصة".





وتابع أحمد موسى "الدولة تقف على قدم وساق من أجل إرسال طائرة لإنقاذ المصريين، كل الشكر للدولة وللرئيس عبدالفتاح السيسي".





وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس السيسي أمر بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية إلى الصين على متن الطائرة الخاصة التى ذهبت الى مدينة ووهان لعودة المصريين من هناك كهدية من الشعب المصري الى الشعب الصيني، فى لافتة طيبة.



