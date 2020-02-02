METRIS .. مشروع مصري بريطاني لتدوير المياه بـ الميكروبات .. فيديو

في إطار الشراكة المصرية البريطانية في مجال البحث العلمي وتطوير التعليم العالي، يعمل الباحثون المصريون مع نظرائهم البريطانيين على 3 مشاريع رئيسية من خلال صندوق "نيوتن مشرفة"، برعاية السفارة البريطانية في قاهرة.





ومن بين هذه المشروعات الثلاث، مشروع METRIS، تحت إشراف الدكتورة علا جمعة، ، أستاذ التكنولوجيا الحيوية الميكروبية في قسم الأحياء الدقيقة ، بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ، بالهيئة المصرية للطاقة الذرية.





حيث تعمل الدكتورة علا جمعة في مجال المعالجة الحيوية لأكثر من 20 عامًا ، ولديها أكثر من 43 مقالة محلية ودولية تمت مراجعتها من قبل النظراء. أدارت عدة مشاريع وطنية ودولية وحاليًا هي باحثة في برنامج الروابط المؤسسية نيوتن مشرفه من خلال بحثها: "نقل الميكروبي الإلكترون: البحث والابتكار من أجل الرعاية الاجتماعية (METRIS)".





وقالت علا جمعة في مقابلة مع "صدى البلد"، إن المشروع بحث تعاوني بين هيئة الطاقة الذرية المصرية وجامعة ويستمنستر البريطانية من خلال صندوق "نيوتن مشرفة".





وأوضحت جمعة أن:"المشروع عبارة عن معالجة مياه صرف مصانع النسيج وإعادة استخدامها مرة أخرى".





ويجري ذلك من خلال استخدام تقنية خلايا الوقود الميكروبية (MFC)و تستخدم هذه التقنية بكتيريا يتم انتاجها بشكل طبيعي في المفاعلات القائمة على الأغشية الحيوية لمعالجة المياه.





ونجح الباحثون كذلك في اكتشاف طريقة لتوليد الكهرباء من خلال عملية المعالجة.





وقالت الدكتورة علا جمعة:"نحاول التطوير من هذه التقنية، كما نحاول عزل بكتيريا قادرة على إحداث تكسير حيوي للمواد الموجودة في مياه صرف مصانع النسيج، بهدف توسيع الكمية المنتجة من المياه وتطبيق التقنية في المصانع".





وأشارت إلى أن المشروع يعمل على إعادة تدوير مياه صرف مصانع النسيج بهدف أن يستخدم المصنع المياه نفسها مرة أخرى، "فبدلا من أن يستهلك المصنع كميات كبيرة من المياه، ويتم توجيهها إلى الصرف العام، نحاول العمل على معالجة تلك المياه وإعادتها للمصنع مرة أخرى لاستخدامها" ما يقلل من عملية هدر المياه وتوسيع نطاق الاستفادة منها.





وتابعت أن العمل على المشروع مستمر منذ عامين، وأوشك على الاكتمال. "نجحنا في عزل كائنات حية دقيقة لها قدرة على إحداث تكسير حيوي، وإنتاج الكهرباء، كما تمكنا من تطوير المفاعل الذي نستخدمه، وأصبحت سعته 20 ليترا بدلا من 1 ليتر، و250 مل، ونستهدف تمديد السعة لتناسب حجم المياه المصرفة من المصانع".





وأكدت أن المشروع يتسق مع الاستراتيجية العامة لسياسة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وزيادة جودة المياه.



