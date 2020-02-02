ماجد نجم: منح درجة الماجستير والدكتوراه بالجامعات الخاصة ينهض بالبحث العلمي

صرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة إن قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمنح درجات "الماجستير والد كتوراه" بالجامعات الخاصة قرار فى غاية الاهمية حيث أن الجامعات الخاصة كيان من كيانات التعليم العالي فى مصر ، وأنه من الطبيعى أن يبدأ بها برنامج الدراسات العليا لمنح درجات الماجستير والدكتوراه ، ولكن وفقا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات التى أعلن عنها وزير التعليم العالي و البحث العلمي .

وأضاف ماجد نجم في تصريحات لصدى البلد، ان هذا القرار سيعمل على تخفيف العبء على الجامعات الحكومية ،حيث انه يتقدم لها عدد كبير من الطلاب للدراسة بمرحلة الدراسات العليا .





وأوضح نجم أن القرار يساعد العديد من الطلاب سواء بالجامعات الخاصة او الحكومية بالحصول على درجات الماجستير و الدكتوراه بحيث ان الجامعات الحكومية تحدد مجموعا و تقديرا لدخول مرحلة الدراسات العليا ، بسبب كثر أعداد المتقدمين لها و إمكانيات كل جامعة ، فمثلا لا تقبل الجامعات كل الطلاب الحاصلين على تقدير جيد ،جيد جدا ، امتياز بل تضع ايضا شروط للقبول ، أما بعد هذا القرار فستتتيح لهم الجامعات الخاصة فرصة أكبر للالتحاق بالدراسات العليا





وأشار رئيس جامعة حلوان ان القرار يساعد ايضا على النهوض بمنظومة البحث العلمى بمصر و التعليم العالى بحيث سيتضاعف عدد الأبحاث التى يقدممها طلاب الدراسات العليا سنويا .

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الجدير بالذكر انه قد اعتمد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية و وزارة التعليم العالى والبحث العلمى معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم-الماجستير - الدكتوراه)، بالجامعات الخاصة ومنح درجات الدراسات العليا منها ، هي نفس المعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبرامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية .