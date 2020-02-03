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مرأة

لتحمى جنينك من التشوهات تناولى تلك الأطعمة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:01 ص
الحمل
الحمل
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لمياء الياسين

أطعمه لصحة الأم والجنين يجب أن تكون ضمن النظام الغذائى للأم الحامل فهى تلعب  دورًا مهمًا خلال فترة الحمل  لنمو الجنين وتطوره  وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء التوليد وأمراض النساء ، فان الأطعمة التى يجب أن تكون ضمن النظام الغذائى للأم ف مثل الفولات والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 والكالسيوم ..

تعتبر حيوية للطفل والأم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. فيما يلي قائمة الأطعمة التي تحتوي على هذه العناصر الغذائية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1.     1. أطعمه لصحة الأم ..البقوليات

 يشير مصطلح البقوليات إلى مجموعة من المواد الغذائية مثل الفاصوليا والفاصوليا والعدس وفول الصويا والحمص. هذه المصادر النباتية غنية بالفولات (فيتامين ب 9) وغيرها من العناصر الغذائية مثل الألياف الغذائية والكالسيوم والبروتين والحديد وجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم المرأة الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى ويمكن أن يسبب نقص حمض الفوليك أثناء الحمل عيبًا في المخ والحبل الشوكي في الجنين .

2 . أطعمه لصحة الأم .. السبانخ

النساء الحوامل بحاجة إلى حمض الفوليك لتلبية الاحتياجات الأيضية المختلفة لكل من الأم والجنين. يساعد في تطوير خلايا الدم الحمراء أثناء نمو الجنين

 

3. أطعمه لصحة الأم .. الحليب

 تحتوي منتجات الألبان مثل الحليب واللبن الزبادي على كمية جيدة من الكالسيوم الذي يعد ضروريًا لصحة االطفل . خلال الأشهر الثلاثة الأولى ، ينخفض ​​مستوى هرمون الغدة الدرقية عند النساء حيث يمتص الجنين المزيد من الكالسيوم من أجل النمو. وبالتالي ، ينبغي للمرأة أن تستهلك المزيد من الكالسيوم خلال هذه الفترة لتلبية مطالب كل من الأم والجنين.

4. أطعمه لصحة الأم .. سمك السلمون ..

أحماض أوميجا 3 الدهنية النشطة بيولوجيا الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية الأخرى. كلاهما مفيد للغاية في نمو وتطور دماغ وعيون الجنين. قد يؤدي نقص هذه الأحماض الدهنية إلى عجز بصري وسلوكي في الجنين  

 

5. أطعمه لصحة الأم .. الخضروات

تعد الخضروات من المصادر الرئيسية لجميع العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A و C والفولات.

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