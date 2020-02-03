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اقتصاد

اليوم.. قطع المياه عن 3 أماكن بـ القليوبية ... تعرف عليها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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امنه عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن  حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي قطر 700 مم بفرع شبين القناطر المغذي لقري (القشيش الجعافرة ونوي) مما يؤدي الي ضعف المياه اليوم الاثنين الموافق 3 / 2 / 2020 من الساعة 6 مساء حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل عن القرى المذكورة.

وقالت الشركة في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل، إنها تعتذر الشركة عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وإنها ستقوم بأقصى جهد لسرعة إصلاح المشكلة وعودة المياه بشكل طبيعي.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالامكان المتأثرة من ضعف المياه.
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