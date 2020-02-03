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سيارات

حماية المستهلك تستدعي بعض طرازات هوندا لإصلاح عيب خطير.. تفاصيل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:00 ص
هوندا سيفيك
هوندا سيفيك
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اشرف عطية

أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تنبيه هام حفاظا علي
امن و سلامة المواطنين ، حيث وجه الجهاز شركة الفطيم المالكه للعلامه
التجارية هوندا بإستبدال النافخة الهوائية (الايرباج )
وتوجه الي جميع ملاك سيارات هوندا بمختلف طرازاتها و المذكورة أدناه و
المتأثرة بالنافخة الهوائية ( الايرباج ) من صنع شركة ( تكاتا ) و لم يتم
استبدالها بعد ، فانه يتوجب عليهم زيارة هوندا الفطيم في أسرع وقت ممكن
لإستبدال مفجر النافخة الهوائية مجانا .


 



وطالب الجهاز بالتواصل مع وكيل هوندا في مصر للحصول على الاصلاحات بصورة مجانية. وتشمل المركبات المتضررة المطلوبة في الاستدعاء :


- أكورد 2004 الي 2007


- CRV موديل 2002 الي 2009


- سيتي موديل 2006 الي 2013


- استريم موديل 2002 


- سيفيك موديل 2002 الي 2010


- جاز موديل 2002 الي 2005.

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