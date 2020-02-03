حماية المستهلك تستدعي بعض طرازات هوندا لإصلاح عيب خطير.. تفاصيل

أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تنبيه هام حفاظا علي

امن و سلامة المواطنين ، حيث وجه الجهاز شركة الفطيم المالكه للعلامه

التجارية هوندا بإستبدال النافخة الهوائية (الايرباج )

وتوجه الي جميع ملاك سيارات هوندا بمختلف طرازاتها و المذكورة أدناه و

المتأثرة بالنافخة الهوائية ( الايرباج ) من صنع شركة ( تكاتا ) و لم يتم

استبدالها بعد ، فانه يتوجب عليهم زيارة هوندا الفطيم في أسرع وقت ممكن

لإستبدال مفجر النافخة الهوائية مجانا .

وطالب الجهاز بالتواصل مع وكيل هوندا في مصر للحصول على الاصلاحات بصورة مجانية. وتشمل المركبات المتضررة المطلوبة في الاستدعاء :

- أكورد 2004 الي 2007

- CRV موديل 2002 الي 2009

- سيتي موديل 2006 الي 2013

- استريم موديل 2002

- سيفيك موديل 2002 الي 2010

- جاز موديل 2002 الي 2005.

