حماية المستهلك تستدعي بعض طرازات هوندا لإصلاح عيب خطير.. تفاصيل

أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر تنبيه هام حفاظا علي
امن و سلامة المواطنين ، حيث وجه الجهاز شركة الفطيم المالكه للعلامه
التجارية هوندا بإستبدال النافخة الهوائية (الايرباج )
وتوجه الي جميع ملاك سيارات هوندا بمختلف طرازاتها و المذكورة أدناه و
المتأثرة بالنافخة الهوائية ( الايرباج ) من صنع شركة ( تكاتا ) و لم يتم
استبدالها بعد ، فانه يتوجب عليهم زيارة هوندا الفطيم في أسرع وقت ممكن
لإستبدال مفجر النافخة الهوائية مجانا .
وطالب الجهاز بالتواصل مع وكيل هوندا في مصر للحصول على الاصلاحات بصورة مجانية. وتشمل المركبات المتضررة المطلوبة في الاستدعاء :
- أكورد 2004 الي 2007
- CRV موديل 2002 الي 2009
- سيتي موديل 2006 الي 2013
- استريم موديل 2002
- سيفيك موديل 2002 الي 2010
- جاز موديل 2002 الي 2005.