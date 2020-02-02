نشأت الديهي: فيروس كورونا حرب بيولوجية مخططة ضد الصين.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يشكك في أن سبب ظهور الفيروسات الوبائية، هي المورثات الجينية كما يعتقد البعض.





وأضاف «الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية « TeN » أن هناك نوعين من الحروب، الأولى حروب بيولوجية وهي في معامل أجهزة استخبارات الدول للبحث على وسيلة للهجوم على دولة معينة.





وأوضح «الديهي» أن من أبرز هذه الحروب «حرب البراغيث» حينما حاول الأمريكان القضاء على الهنود الحمر في القرن الـ 17 والـ 18، وكانوا يلقون عليهم بطاطين بها براغيث.





وتساءل «الديهي» ، هل فيروس كورونا جزء من حرب بيولوجية مخططة ضد الصين؟ مشيرا إلى أن هناك العديد من أنواع الحروب البيولوجية التي أدت لدمار وإبادة شعوب مثلما حدث مع الهنود الحمر.





وتساءل هل هناك شركات للأدوية وصناعة الأمصال تشن هذا النوع من الحروب البيولوجية للترويج لمصل معين لتحقيق أرباح على حساب هلع وفزع العالم، مناشدًا المراكز البحثية بالبحث عن إجابات عن هذه التساؤلات، مؤكدًا أن الحروب البيولوجية أصبحت أكثر دقة وتطورا.