AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشأت الديهي: فيروس كورونا حرب بيولوجية مخططة ضد الصين.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:48 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يشكك في أن سبب ظهور الفيروسات الوبائية، هي المورثات الجينية كما يعتقد البعض.

وأضاف «الديهي» خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN» أن هناك نوعين من الحروب، الأولى حروب بيولوجية وهي في معامل أجهزة استخبارات الدول للبحث على وسيلة للهجوم على دولة معينة.

وأوضح «الديهي» أن من أبرز هذه الحروب «حرب البراغيث» حينما حاول الأمريكان القضاء على الهنود الحمر في القرن الـ 17 والـ 18، وكانوا يلقون عليهم بطاطين بها براغيث.

وتساءل «الديهي»، هل فيروس كورونا جزء من حرب بيولوجية مخططة ضد الصين؟ مشيرا إلى أن هناك العديد من أنواع الحروب البيولوجية التي أدت لدمار وإبادة شعوب مثلما حدث مع الهنود الحمر.

وتساءل هل هناك شركات للأدوية وصناعة الأمصال تشن هذا النوع من الحروب البيولوجية للترويج لمصل معين لتحقيق أرباح على حساب هلع وفزع العالم، مناشدًا المراكز البحثية بالبحث عن إجابات عن هذه التساؤلات، مؤكدًا أن الحروب البيولوجية أصبحت أكثر دقة وتطورا. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار فيروس الكورونا الجديد.. أخطر الأمراض التي غزت العالم.. تعرف عليها

الصين تستعين بروسيا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا

عقوبة إلهية أم حرب بيولوجية.. حكاية فيروس كورونا الذي يهدد العالم

موجز الأخبار.. كورونا يصل بريطانيا وروسيا.. مواجهة تركية يونانية بالبحر المتوسط.. وخطة محكمة من الأهلي استعدادا للهلال

نشأت الديهي يظهر بـ كمامة على الهواء

نشأت الديهي: العالم مرعوب خوفا من انتقال فيروس كورونا .. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. زفاف ابنة إمبراطور المخدرات بالمكسيك.. لن تصدق فخامته

بعد سقوط مانشستر سيتي .. كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

مدرب ناشئي إنتر ميلان لجمهور الأهلي: تعودوا على إهدار الفرص من كهربا

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

حبس أبو الفتوح بقضية جديدة 15 يوما بالانضمام لجماعة إرهابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور