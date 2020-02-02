منير حليم يكتب: ليه أحزاب سياسية !!!

فالأحزاب السياسية هي القناة الشرعية لممارسة السياسة والتعبير عن ارادة وتوجهات اعضائها ووضع حلول وسياسات بديلة من وجهة نظر اعضائها.





تعتبر الأحزاب بصورتها الحالية من المفاهيم السياسية الحديثة، ارتبط ظهورها بظهور المجالس النيابية، وهى بذلك ناتج من نواتج الديمقراطية .

وتعمل الاحزاب علي تقديم ووضع رؤي وافكار استراتجية وتنفيذية للمشكلات وقضايا الدولة المختلفة وتعمل علي حل المشكلات من جذورها لسد احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وتحقيق تطلعات الدولة في التنمية .





ولكي يحدث هذا لابد من تحديد دقيق وتقييم وتحليل الاحتياجات والمتطلبات السياسية والمجتمعية ثم وضع حلول غير تقليدية وسياسات بديلة لتلبية احتياجات اعضائها وقاعدة التأييد الخاصة بتوجهاتها واحتياجات المجتمع ككل.

وكي يحدث تحقيق اهداف الحزب ، و يستطيع الحزب ان يصل الي مرحلة تحقيق طموح الشعب دون مشاركة شعبية حقيقة لتحديد المشكلات ووضع الحلول البديلة .





ولهذا يستطيع الشعب بفئاته المختلفة او اعضاء الاحزاب ان يضعوا حلولا واقعية ليست مثالية يعني أنها قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع .





ولابد ان يكون لدي الشعب و الاحزاب السياسية وعي كاف بكل موارد الدولة سواء كانت طبيعية او بشرية او مالية.... الخ ويطلع علي خطة الدولة بشكل كامل حتي يتسني له المشاركة برأي واقعي .





كما ان ضرورة التوعية والتدريب والتأهيل يخلق وعيا سياسيا للمواطن، مما يساعد المواطن علي المشاركة في وضع رؤي وحلول غير تقليدية لتلبية احتياجاته علي كافة المستويات. مما يساعد الاحزاب في وضع الاطر التشريعية ، و التنفيذية لمواجهة تحديات الدول و يحقق تطلعات الشعوب .





ولابد من المشاركة الشعبية بالرأي في العمل العام و السياسي و الحزبي حتي نستطيع النهوض بالوطن و العبور به الي بر الامان .